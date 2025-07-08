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英業達營收／6月632.7億元、年增24.2% 登全年高點

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）8日公告6月合併營收632.74億，月增3.4%，年增24.2%，合併前6月營收3,436.11億元、年增20.7%，單月表現重回成長態勢，單月營收登今年高點。事實上，英業達旗下主力出貨產品的品項，以B200系列為主，而其涵蓋範圍，包括輝達（NVIDIA）與超微（AMD）雙平台，因此整體出貨量也持續維持穩定成長，針對海外布局，英業達也瞄準歐洲市場，持續加大對捷克廠區的投資力道，發展前景保持樂觀。

事實上，英業達作為國內一線伺服器代工廠，近年成功搭上這波龐大的AI巨浪。而團隊伺服器出貨機種，目前仍以B系列為主，而第2季、第3季出貨主力仍是B200，而GB200機櫃也已自第1季開始出貨，至於外界最關注的全新B300架構，則最快在第3季底至第4季開出，並在明年一月啟動量產。而「AI教父」輝達執行長黃仁勳日前前往台北電腦展觀展時，也特地額外繞至英業達的展位，除了為其驚喜站台外，在雙方最新合作推出的GB300系列AI機櫃上，親筆留下簽名並大方合影，也替英業達各項新品帶來滿滿的挹注。

根據英業達最新發布的營業報告書顯示，團隊認為，113年的全球經濟樣態仍持續面臨極端氣候及區域衝突引發的能源危機、經濟失衡等系統性風險。然而隨著科技創新時代來臨，如人工智能應用發展、5G應用的深化、淨零轉型浪潮下各產業調整生產效率與競爭力的革新，英業達在上述的未來產業趨勢已提前部署，積極投入新事業發展如車用電子、物聯網產品、5G 產品應用等，提升營業收入，並配合策略性海外生產基地布局，以強化在產業生態鏈成為客戶不可或缺的關鍵伙伴地位。

展望未來一年的市場發展，英業達指出，由於各國在抑制通膨作法上，幾乎同步採取緊縮的貨幣政策，進而將通膨控制在目標區間，使得整體全球經濟情勢免於持續性衰退，雖然主要調研機構對於2025年全球經濟預估成長率與2024年持平，然而仍需正視地緣政治之區域衝突以及美國大選後的貿易保護主義與關稅壁壘升溫之兩大風險，可能帶來的經濟成長下修的不確定性。基於上述變數，公司審慎衡量未來國際情勢對全球供應鏈的影響，配合本身全球運等服務管理來降低潛在成本，確保營收仍持續在既定目標內成長。

AI 營收 英業達 輝達 黃仁勳

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