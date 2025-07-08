汎銓營收／6月、第2季雙創高 四大策略推進業務擴張

材料分析大廠汎銓（6830）8日公布6月合併營收達1.87億元，月增2.81%、年增7%，刷新單月歷史新高；第2季營收亦首度突破5億元大關，達5.45億元，季增17.25%、年增6.98%；累計上半年營收來到10.1億元，創歷年同期新高，顯示客戶對高階材料與晶片分析需求持續擴大。

公司指出，近期受惠先進製程、封裝與矽光子等領域研發升溫，客戶為搶占AI浪潮商機，加速推動新技術導入，帶動檢測分析委案同步攀升。汎銓為美系AI晶片大廠在台唯一指定合作夥伴，AI晶片與矽光子領域的委案動能穩定成長，成為公司主要營收支撐。

除持續強化技術能量外，汎銓亦積極擴充人力與據點布局。上半年員工人數已逾735人，美國子公司近期正式啟用，日本新據點也將於下半年加入營運行列。法人看好，配合《大而美法案》推進，將加速吸引海外客戶向汎銓下單，有望推升明後年營運規模。

展望後市，公司鎖定「埃米製程」、「矽光子分析」、「美系AI客戶深耕」與「海外據點擴張」四大策略推進業務發展。隨著美國、台灣與中國大陸地區分析產能持續擴張，加上國際大廠對低功耗與高效運算晶片驗證需求日益殷切，汎銓營運可望延續成長態勢。