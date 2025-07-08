快訊

專題／726大罷免 去雜質vs.席次保衛戰

現場畫面曝光！新北搜救落水民眾驚傳船艇翻覆 4人送醫搶救

為救人翻船！新北搜救溺水男傳意外 3人落水、1義消無生命跡象

中美晶上半年營收達396億元、創同期次高 環球晶連三項營收寫同期第三

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

中美晶（5483）8日公布6月合併營收達71.6億元，月增12.72%、年增5.07%；第2季營收達202.3億元，季增4.43%，累計上半年營收來到396億元，創歷史同期次高。集團指出，半導體與綠能雙主軸布局逐漸發酵，帶動整體營運動能回升。

旗下半導體子公司環球晶（6488）同步公布6月合併營收為57.2億元，月增14.18%、年增7.07%；第2季合併營收達160.1億元，季增2.65%，上半年營收則達316億元，年增3.91%，包括6月、第2季與上半年營收皆寫下歷年同期第三高紀錄，展現營運穩健表現。

環球晶表示，受惠全球客戶推動供應鏈在地化，加上德州、密蘇里與義大利等地新廠陸續送樣出貨，有助帶動後續營收貢獻。現階段集團於全球18處據點持續擴充先進製程產線，聚焦高階晶圓產品出貨，有助提升區域供應彈性與產能使用效率。

中美晶也強調，除半導體動能回升外，再生能源布局逐步開花，包括子公司續興與艾涅爾太陽能憑證量皆居市場前段班，綠電售電合約規模穩步成長，預期將成營運另一動能。艾涅爾目前整合逾700座電廠、320MW太陽能電力，2026年預計釋出逾100MW現貨，搶攻企業RE100綠電商機。

此外，關聯企業朋程（8255）、台特化（4772）上半年營收分別年增16.2%、19.2%，表現優於市場預期。台特化日前亦攜手弘潔科技切入先進製程設備清洗與表面處理等新興應用，強化集團對半導體客戶一站式服務深度。中美晶指出，未來將持續深化半導體與綠能雙軸布局，推動營運長線成長。

中美晶 營收

延伸閱讀

汎銓營收／6月1.87億元、與第2季同創新高 挾技術領先地位赴美

泰福營收／6月2,656萬元 年增近10倍、創同期新高 CDMO 營收大躍進

創意6月合併營收月增二成 力旺下滑55%

瑞昱6月合併營收月減0.6%

相關新聞

汎銓營收／6月1.87億元、與第2季同創新高 挾技術領先地位赴美

汎銓（6830）於8日公布2025年6月合併營收達1.87億元，月增2.81％、年增7％，刷新歷史單月新高；2025年第...

汎銓6月、Q2營收齊締新猷 四大動能助攻營運成長

半導體產業鏈研發領航者汎銓科技（6830）於今日公布2025年6月合併營收達1.87億元，月增2.8％、年增7％，刷新歷...

崇越Q2營收創新高 上半年營收年增近三成達327.5億元

崇越（5434）今日結算6月營收改寫單月次高，達56.5億元，月增2.4%，年增24.7%；今年累計營收達327.5億元...

神基營收／第2季逼近百億元大關、季增2.6% 創單季歷史次高紀錄

神基（3005）7日公布今年6月營收，月增2.99%、年增20.13%，儘管5、6月業績已受到新台幣升值干擾，但神基第2...

緯創營收／6月2,091億元、年增135% 續創歷史新高

代工大廠緯創（3231）8日公布，6月營收達2,091.82億元、月增0.4%、年增135.6%，市場客戶的強勁需求，挹...

創意6月合併營收月增二成 力旺下滑55%

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）與矽智財（IP）廠商力旺昨（7）日公布6月業績，創意月增約二成，力旺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。