中美晶上半年業績達396億元、站上歷年同期次高 環球晶6月月增逾一成

太陽能廠中美晶（5483）與旗下半導體矽晶圓廠環球晶（6488）於8日公布6月業績，雙雙月增逾一成，且中美晶上半年營收表現達歷年同期次高水準。

中美晶6月合併營收達71.61億元，月增12.7％，年增5％，站上近18個月高點，第2季合併營收為202.31億元，季增4.4％，年增1.6％，為近六季高點，上半年合併營收達396.04億元，略高於去年同期，為歷年同期次高表現。

環球晶6月合併營收為57.17億元，月增14.1％、年增7％，為近8個月高點，第2季合併營收為160.07億元，季增2.6％、年增4.4％，上半年合併營收為316.02億元，年增3.9％。

環球晶表示，面對地緣政治、匯率與關稅政策等變動導致的全球經濟不確定性，客戶積極推動供應鏈在地化。該公司憑藉橫跨全球9個國家、18個營運據點布局，強化當地供應能力，掌握急單及轉單契機，協助客戶因應瞬息萬變的政經環境。