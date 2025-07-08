智原營收／上半年119.49億元、年增128% 已超過去年全年表現

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠智原（3035）於8日公布6月營收，月減逾三成，但第2季業績仍為歷史次高表現，且累計上半年業績已超越去年的全年表現。

智原6月合併營收為11.19億元，月減33.8％、年增22％，是近五個月低點，第2季合併營收為45.11億元，季減39.3％、年增70.3％，衰退幅度大於原先預期，不過仍為單季歷史次高表現，累計上半年合併營收為119.49億元，年增約1.28倍，已超越去年全年營收表現。

智原原本評估，第2季營收可能季減約三成，主要是先進封裝相關業績減少，而單季毛利率則可能回升為27％至30％之間。

智原指出，該公司與晶圓廠、記憶體廠及封裝廠密切合作，提供先進封裝一站式服務，尤其在3D封裝方面，能協助客戶取得僅晶圓廠可提供的技術支援，大幅提高獨特性及接案優勢。