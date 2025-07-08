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京元電子營收／6月28.15億元、年增25% 創近期新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

IC封測大廠京元電（2449）受惠於AI與高階晶圓測試需求強勁，8日公布6月營收為28.15億元，月增1.8%、年增25.3%，創近15個月以來新高。累計今年前六月營收達156.77億元，年增25.21%。

看待今年，董座李金恭曾說，台灣半導體上游晶圓製造廠的先進製程產能客戶需求殷切，先進CoWoS封裝產能於2026年將快速倍數增長。

李金恭指出，伴隨雲端AI高算力的伺服器硬體、軟體投資先行大幅建置準備，有利AI終端應用面產品推出，隨著今年第1季AI晶片產能擴充並已放量生產，樂觀迎接未來強勁成長的一年。

在未來發展策略上，李金恭透露，出售中國大陸子公司後，長期在台灣發展高階產品，也將在台灣以外地區建立生產基地，分散供應鏈據點，審慎評估半導體上下游和同業策略合作機會，以及轉投資全球半導體產業。

同時，京元電亦持續拓展海外無晶圓廠（Fabless）設計公司業務，並增加整合元件製造廠（IDM）委外測試訂單。

京元電作為AI晶片大廠的主力測試供應商，在客戶需求暢旺，正積極擴產中，先前宣布調升全年資本支出金額，從218億元提升至269億元，以滿足客戶訂單。

此外，京元電因銅鑼四廠興建需要時間，無法立即滿足客戶訂單，已先向立織承租苗栗頭份的部分廠商，預計將優先投入擴充高階AI測試產能。

AI 京元電 半導體 晶圓廠

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