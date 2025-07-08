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攸泰科技營收／6月2.53億元、月增113% 19個月以來新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

大眾控（3701）旗下強固電腦廠攸泰科技（6928）8日公布今年6月營收為2.53億元，月增113.63%、年增20.32%，為19個月單月新高。第2季營收5.36億元，季減12.27%、年減6.4%；累計上半年營收為11.47億元、年增5.32%。

攸泰科技表示，本月受惠於海事需求持續提升，該領域仍為營收成長主要動能，單月營收較上月大幅成長68%，雖較去年同期略微下滑5%，但上半年累計營收仍較去年同期顯著成長41%。

此外，受惠於專案逐步啟動，高毛利的衛星通訊與智慧移動市場營收亦呈現逐步回溫態勢，市場動能逐步恢復。

區域表現方面，攸泰科技指出，今年上半年出貨仍以歐洲市場為主，年增率超過50%，顯示拓展策略初見成效。亞洲地區（含台灣）自本月起開始穩定出貨，帶動營收較上月及去年同期皆顯著成長。至於美洲地區（含美國），雖本月營收較上月大幅提升，惟受客戶拉貨時程調整影響，累計營收較去年同期略為下滑7%。

攸泰科技表示，雖2025年第2季受到美國關稅政策、匯率升值及傳統淡季影響，整體營收略低於第1季，但海事、衛星及智慧移動等關鍵市場動能未減，隨專案推進及市場回穩，下半年表現仍可保守樂觀看待。歐洲市場持續為主要營收來源，亦是成長最顯著之區域，反映該地區需求穩健，拓展策略發酵。

面對快速變化的全球市場環境，攸泰科技將持續審慎因應各項市場變動，並強化與客戶的協作與溝通，靈活調整營運節奏。未來，公司將持續聚焦提升產品組合與全球客戶服務能力，深化對RuggON品牌、衛星通訊與智慧應用市場的投入，同時積極拓展具潛力的垂直市場，致力提升營運效率與獲利品質，穩健邁向全年成長目標。

營收 美國 關稅

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