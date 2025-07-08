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AI 進化三階段：從 GPU 到 ASIC 誰能搶占主導權？

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

大和資本在最新出具的「全球科技產業報告」中指出，由於AI發展已正式邁入第二階段，ASIC躍居市場重心，全球投資方向也正悄然向ASIC領域轉進。

大和資本亞洲科技研究部門主管徐禕成指出，綜觀AI發展的三個階段： GPU、ASIC、邊緣AI，目前已進入第二階段，ASIC的市場成長性今年將正式超越GPU，並持續保持領先地位至2027年。

根據大和資本對全球晶片製造商的統計資料顯示，在AI崛起前，特別是疫情前，輝達（NVIDIA）在全球晶片市場（不含記憶體）的營收占比僅有3%至4%，英特爾（Intel）則超過20%。

隨著AI的快速崛起，如今NVIDIA的全球市占已高達35%，Intel卻快速滑落至10%，甚至連博通（Broadcom）都已超越Intel來到12%，這正是AI自2023年第1季起開始主導市場後的結果。

徐禕成預期，未來幾年，AI 將繼續領先推動整體成長，但焦點則從GPU轉向ASIC。事實上，AI ASIC的成長周期剛在去(2024)年下半年啟動，預期今年將加速成長並超越GPU，而此領先趨勢將持續至2027年。

徐禕成預估，AI HPC市場今年將年增50%，到2027年市場規模將超過3,000億美元，2024至2027年的年複合成長率（CAGR）達 32%。其中，GPU預計CAGR為 30%，而ASIC則高達 70%，今年將實現彎道超車。

AI GPU

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