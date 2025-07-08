汎銓營收／6月1.87億元、與第2季同創新高 挾技術領先地位赴美

汎銓（6830）於8日公布2025年6月合併營收達1.87億元，月增2.81％、年增7％，刷新歷史單月新高；2025年第2季合併營收5.45億元，亦同步繳出歷史單季新高水準，分別季增17.25％、年增6.98％；累計2025年上半年合併營收為10.1億元，年增6.93％，改寫歷年同期新高。

汎銓說明，2025年6月及第2季合併營收雙雙改寫歷史新高記錄，主要受惠半導體相關客戶積極推進先進製程、先進封裝技術研發投入，確保客戶未來步入量產計劃目標邁進，再加上憑藉汎銓為美系AI晶片大廠在台唯一檢測分析夥伴，持續貢獻AI IC驗證分析委案，皆係帶動汎銓旗下材料分析（MA）及AI晶片暨矽光子相關營收保持成長態勢之關鍵。

看好AI需求快速成長，對於高速運算、高效能晶片、低功耗、低延遲等需求日益漸增，推進AI高效能運算、邊緣運算、資料中心、雲端服務等多元應用技術革新，帶動半導體、AI相關大廠積極部署埃米製程、先進封裝及矽光子技術開發，汎銓不僅已感受相關主要客戶在矽光子、AI晶片研發力道，對於檢測分析委案需求持續熱絡，有助於帶動旗下AI晶片暨矽光子相關營收比重提升，並創造汎銓旗下檢測分析業務長期有利發展前景。

汎銓強調，秉持材料分析（MA）、精密工法技術領先地位，尤其於矽光子、AI晶片檢測分析技術傲視群雄，致力成為客戶在研發分析領域重要合作夥伴，並積極深化專業檢測人才培訓與檢測分析工法精進，穩步擴增人才團隊，截至2025年上半年旗下員工人數已達約735人，以因應汎銓國際化版圖發展，有效滿足客戶檢測分析委案需求，以期挹注未來營運更為強勁成長表現。

展望未來營運，汎銓強調，聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國AI客戶專區」及「海外據點拓展」四大關鍵動能，全力驅動營運向上。公司目前仍持續擴增台灣與中國大陸地區檢測分析產能，強化整體委案能量；美國子公司也已正式啟用投入運作，配合美國參議院近日通過《大而美法案》，有望吸引更多半導體供應鏈赴美設點，進一步強化汎銓美國據點的市場利基。此外，旗下日本營運據點預計今年下半年開出，有望挹注新一波營運動能，增添未來營運動能。