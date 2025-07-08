神達營收／第2季266.2億元、年增103% 創單季歷史新高

神達（3706）8日公布今年6月營收，儘管月減5.11%、但年增95.95%，第2季營收仍創下單季歷史新高記錄，季增12.5%、年增103.11%，至於神達旗下興櫃廠神數（7821）6月業績則交出雙成長，月增23.33%、年增1.6%。

神達今年6月營收86.68億元，月減5.11%、年增95.95%，終止單月營收連續創新高紀錄。主要是因新台幣強勢升值，及產品組合變化影響所致。

神達今年第2季營收266.24億元，季增12.5%、年增103.11%，創單季歷史新記錄；累計神達上半年營收達502.89億元、年增120.94%，續創歷史新高紀錄。

神達表示，6月營收相較去年同期大幅增長，主要是因為超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求，另在車用電子及Edge AI 產品出貨也穩健重返成長。

展望後市，神達維持下半年審慎樂觀看法，旗下負責伺服器的神達科技及車用電子暨邊緣AI廠神達數位為成長雙引擎，法人預估，神達兩間子公司2025年業績將有雙位數成長，將帶動神達整體營收創下新高紀錄。

神達伺服器訂單暢旺，在既有美國廠房擴產後，近期接連宣布在加州租用兩間新廠房，藉此因應伺服器龐大需求；神達總經理何繼武曾指出，神達一直在根據客戶需求調整產能，「現在看起來產能滿滿的。」整體來看，對神達今年營運樂觀看待。

在神達數位方面，今年6月營收6.08億元，月增23.33%、年增1.6%，神數指出，相比上個月來看，主要係美國關稅議題影響下客戶觀望氣氛轉淡。

神數今年第2季營收16.71億元；累計神數今年上半年營收達39.29億元、年增27.33%，主要是因為車用電子及Edge AI產品出貨成長。

展望後市，神數總經理張樂羣先前表示，今年最大挑戰還是川普關稅，坦言對神數營運上有挑戰， 但公司已拿下大型專案，加上今年陸續拿下其他幾個案子，因此對2025年整體營運仍「審慎樂觀」，預期下半年營運優於上半年，2025全年營收挑戰兩位數成長。