三集瑞營收／新品發酵挹注 6月1.7億元、年增14.31%

被動元件電感大廠三集瑞（6862）8日公告2025年6月合併營收為新台幣1.7億元，年增14.31%，主要受惠新產品開始出貨放量，產品平均售價（ASP）提升帶動第2季營運即便受到匯率波動影響，仍呈現穩健走揚之趨勢；累計上半年合併營收為12.59億元，較去年同期增加22.83%。

三集瑞指出，今年起AI所需高階高規格、客製化新產品陸續通過客戶認證並進入量產，其應用裝置所需用量亦大幅增加，同時2.5kW至6.6kW大功率車載充電器（OBC）磁性元件已開始小量出貨，帶動ASP與市占率進一步走揚，在台幣升值的匯率以及季末供應鏈庫存調節壓力下，上半年營收仍可維持年增雙位數水準。

三集瑞積極多元布局伺服器、AI PC及穿戴式裝置市場，並持續依據客戶需求，開發相對應的電源解決方案與一體成型TLVR產品，以因應Intel與AMD（超微）新一代伺服器平台的導入需求。

同時，亦針對車規市場建置各種尺寸系列產品，提供高度客製化設計，擴大電感感值與電流涵蓋範圍，全面滿足客戶應用場景。

未來將持續精進製程工藝，加速開發腳步微型模壓電感產品，朝產品高效能與小型化方向邁進，預計未來將投入7條專用生產線，以強化量產與交期彈性，第一條用於2016規格之產線力拚今年7月上旬完成設備進駐並啟動生產，有望率先貢獻營運動能，進一步強化公司在高階微型電感市場整體競爭力。

展望後市，三集瑞持續拓暫在AI相關應用領域，成長動能明確；在AI PC方面，已導入高通與超微等新平台，產品已納入客戶料件清單並進入測試階段；輝達（NVIDIA）供應鏈部分，最新AI平台Rubin亦同步進行送樣驗證，現有Hopper產品亦持續交易中，應用於Blackwell相關平台產品亦已小批量開始交貨。

未來將積極布局邊緣運算、雲端伺服器與工業機器人等新興應用，相關產品已於多家工業電腦與AIoT領先客戶通過認證並量產出貨，將成為三集瑞營運規模成長主要動力。