快訊

早有預謀？當街持刀殺害妻子、小姨 土城家暴男遭聲押禁見

中職／台灣太熱了？李珠珢「俏麗短髮」亮相 粉絲嗨：超級可愛

三集瑞營收／新品發酵挹注 6月1.7億元、年增14.31%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件電感大廠三集瑞（6862）8日公告2025年6月合併營收為新台幣1.7億元，年增14.31%，主要受惠新產品開始出貨放量，產品平均售價（ASP）提升帶動第2季營運即便受到匯率波動影響，仍呈現穩健走揚之趨勢；累計上半年合併營收為12.59億元，較去年同期增加22.83%。

三集瑞指出，今年起AI所需高階高規格、客製化新產品陸續通過客戶認證並進入量產，其應用裝置所需用量亦大幅增加，同時2.5kW至6.6kW大功率車載充電器（OBC）磁性元件已開始小量出貨，帶動ASP與市占率進一步走揚，在台幣升值的匯率以及季末供應鏈庫存調節壓力下，上半年營收仍可維持年增雙位數水準。

三集瑞積極多元布局伺服器、AI PC及穿戴式裝置市場，並持續依據客戶需求，開發相對應的電源解決方案與一體成型TLVR產品，以因應Intel與AMD（超微）新一代伺服器平台的導入需求。

同時，亦針對車規市場建置各種尺寸系列產品，提供高度客製化設計，擴大電感感值與電流涵蓋範圍，全面滿足客戶應用場景。

未來將持續精進製程工藝，加速開發腳步微型模壓電感產品，朝產品高效能與小型化方向邁進，預計未來將投入7條專用生產線，以強化量產與交期彈性，第一條用於2016規格之產線力拚今年7月上旬完成設備進駐並啟動生產，有望率先貢獻營運動能，進一步強化公司在高階微型電感市場整體競爭力。

展望後市，三集瑞持續拓暫在AI相關應用領域，成長動能明確；在AI PC方面，已導入高通與超微等新平台，產品已納入客戶料件清單並進入測試階段；輝達（NVIDIA）供應鏈部分，最新AI平台Rubin亦同步進行送樣驗證，現有Hopper產品亦持續交易中，應用於Blackwell相關平台產品亦已小批量開始交貨。

未來將積極布局邊緣運算、雲端伺服器與工業機器人等新興應用，相關產品已於多家工業電腦與AIoT領先客戶通過認證並量產出貨，將成為三集瑞營運規模成長主要動力。

AI 營收 超微 輝達

延伸閱讀

華碩相關產品 7月22日上秀

AI ASIC五強 大摩按讚

緯創4巨頭齊聚！攜手為竹北新總部揭幕 AMD、輝達都來了

超微下一代伺服器處理器Venice 強調運算效能將比現今提升七成

相關新聞

汎銓6月、Q2營收齊締新猷 四大動能助攻營運成長

半導體產業鏈研發領航者汎銓科技（6830）於今日公布2025年6月合併營收達1.87億元，月增2.8％、年增7％，刷新歷...

崇越Q2營收創新高 上半年營收年增近三成達327.5億元

崇越（5434）今日結算6月營收改寫單月次高，達56.5億元，月增2.4%，年增24.7%；今年累計營收達327.5億元...

神基營收／第2季逼近百億元大關、季增2.6% 創單季歷史次高紀錄

神基（3005）7日公布今年6月營收，月增2.99%、年增20.13%，儘管5、6月業績已受到新台幣升值干擾，但神基第2...

緯創營收／6月2,091億元、年增135% 續創歷史新高

代工大廠緯創（3231）8日公布，6月營收達2,091.82億元、月增0.4%、年增135.6%，市場客戶的強勁需求，挹...

創意6月合併營收月增二成 力旺下滑55%

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）與矽智財（IP）廠商力旺昨（7）日公布6月業績，創意月增約二成，力旺...

鴻海營運有撐 兩外資挺

鴻海（2317）6月營收5,400億元，月減12%，年增10%，外資券商高盛、摩根士丹利於最新報告中指出，鴻海6月營收月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。