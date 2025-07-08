崇越營收／第2季169.9億元、上半年327.5億元 雙創歷史新高
半導體與光電材料供應商崇越（5434）8日公布營收數字。受惠先進製程需求暢旺，推升矽晶圓、光阻劑、研磨液與晶圓載具等關鍵半導體材料銷售動能強勁，第2季合併營收高達169.9億元，季增7.8%、年增23.2%，刷新單季歷史新高紀錄。
崇越6月營收為56.5億元，月增2.4%、年增24.7%，改寫歷來單月次高，累計上半年營收達327.5億元，年增達27.3%，繳出年月雙增、第2季及上半年歷史新高的亮眼成績。法人看好，在半導體本業持續成長驅動下，崇越全年營收與獲利有望再創佳績。
崇越長年深耕半導體與電子材料銷售，營業比重超過八成，另結合環保工程與綠能系統規劃，並近年積極拓展大健康產業。公司持續強化整合實力與跨域布局，致力擴大整體營運規模。
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