融程電營收／6月3.34億元、月增37.1% 創單月歷史新高
工業電腦廠融程電（3416）8日公布2025年6月營收達3.34億元，月增37.1%，年增55.7%，創歷史新高。累計2025年1至6月營收為新台幣16.28億元，年增13%，改寫歷史新高，預期國防軍工業務營收實現倍增，維持全年營收、獲利雙創新高。
融程電指出，公司聚焦邊緣AI＋機器人 GCS平台產業趨勢，全球供應鏈彈性布局與強化全球在地化市場的競爭力，在邊緣AI computer、國防軍工應用雙引擎帶動下擴展全球產業鏈，推出涵蓋硬體與軟體的邊緣運算電腦 (edge computer) 整體解決方案的技術和應用產品，為未來的成長奠定堅實基礎。
展望後市，融程電持續強化在美布局，與加快歐洲的布局和整合，預期整合EDGE AI晶片算力的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器 (DISPLAY & HMI) 與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。
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