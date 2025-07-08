晶睿營收／6月6.96億元、月增4% 三個月來最佳
晶睿（3454）8日公布6月營收6.96億元，月增4%，為三個月來最佳，較去年同期成長18.4%。累計今年上半年營收40.32億元，年增23.6%。
晶睿今年第2季營收20.6億元，季增4.5%，年增22.6%。
晶睿表示，6月營收年月雙增，主要受惠品牌與代工客戶提前拉貨，帶動營收成長。為拓展AI安防商機，晶睿參加德國「SicherheitsExpo 2025」、英國「Rail Live 2025」展會，展示在多元垂直市場的落地應用。此外，進入旅遊旺季，晶睿通訊在鄰近日本東京迪士尼樂園的JR舞濱車站，導入智慧安防解決方案，協助計程車協會優化周遭車輛調度效率、降低對現場管理人力的依賴，並加強車站周邊安全，新增智慧交通領域的成功案例。
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