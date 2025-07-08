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神基營收／第2季逼近百億元大關、季增2.6% 創單季歷史次高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神基董事長黃明漢。記者吳凱中／攝影
神基董事長黃明漢。記者吳凱中／攝影

神基（3005）7日公布今年6月營收，月增2.99%、年增20.13%，儘管5、6月業績已受到新台幣升值干擾，但神基第2季營收仍逼近百億大關，季增2.69%、年增13.35%，創下單季業績歷史次高紀錄。

神基公布今年6月營收33.08億元，月增2.99%、年增20.13%。第2季營收98.09億元，季增2.69%、年增13.35%；累計神基上半年營收為193.61億元、年增11.53%。

展望後市，神基董事長黃明漢先前指出，即使有新台幣升值情況，對2025年營運還是很樂觀，全年營收維持8-12%年增長，全年維持逐季增長態勢。預計上下年營收比重為46~48%：52~54%。

其中，以強固電腦為主的電子件業務全年營收目標維持增長6-10%。NB為主的綜合機構+汽車機構業務營收目標上修，從原先的8-12%，上修至10-18%，若單從車用業務來看，從原先持平轉為個位數年增長。

針對綜合機構件展望上修，黃明漢分析，商務PC拉貨動能強勁，最主要是越南來的訂單，而神基仍是當地最強供應商，其次，遊戲機訂單拉貨正向，預期到今年底應該有相當成長機會。

台幣升值 營收 神基

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