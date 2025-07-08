玉晶光營收／6月16.64億元、年增6.97% 第3季表現有望更好
光學鏡頭廠玉晶光（3406）公布今年6月營收16.64億元，月增33.06%，年增6.97%，外界看好，主要受惠新iPhone出貨點火帶動。玉晶光表示，7月開始進入旺季，第3季營收將較第2季成長。
玉晶光累計今年上半年營收100.9億元，年減1.31%。
玉晶光是高純度的蘋概念股，與大立光並列iPhone鏡頭供應商，法人看好，玉晶光本季受惠iPhone 17新機拉貨，為營運添柴火。玉晶光董事長陳天慶日前表示，第3季進入傳統旺季，6月因新機備貨潮，營運有望回溫，依客戶釋出訂單展望，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，若良率提升，力拚全年營運優於去年。
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