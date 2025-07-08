快訊

早有預謀？當街持刀殺害妻子、小姨 土城家暴男遭聲押禁見

中職／台灣太熱了？李珠珢「俏麗短髮」亮相 粉絲嗨：超級可愛

三集瑞營收／6月1.7億元 第2季達6.4億元、年增逾三成

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）8日公布6月合併營收達1.7億元，年增14.31%；第2季合併營收達6.49億元，年增30.46%；累計上半年營收達12.59億元，年增22.83%。公司表示，受惠AI高階電感產品放量出貨、平均單價提升，即使面臨匯率波動與供應鏈季末調節壓力，整體營運動能仍穩健成長。

三集瑞指出，AI伺服器與AI PC應用快速擴展，推升對高規電感的需求，旗下多款客製化新品已通過多家國際客戶認證並進入量產，並成功切入高通、超微（AMD）等AI PC新平台供應鏈，產品已列入客戶料件清單並進入測試階段。同時，針對車用市場開發的2.5kW至6.6kW大功率車載充電器（OBC）磁性元件也已啟動小量出貨，帶動市占率與ASP同步提升。

此外，公司布局輝達（NVIDIA）AI伺服器平台進展順利，現有Hopper架構持續交貨中，新一代Rubin平台產品已送樣驗證，應用於Blackwell平台的新品亦開始小批量出貨。法人看好隨AI需求持續升溫，加上產線陸續開出，三集瑞下半年營收可望維持高成長步調。

公司進一步表示，今年預計啟用7條微型模壓電感專用產線，首條2016規格產線已於7月上旬完成設備進駐並將啟動生產，將強化產品交期與出貨彈性，持續鞏固高階電感市場競爭優勢。

AI 營收 超微 輝達

延伸閱讀

緯軟營收／第2季單季27億元、上半年53億元 皆創歷史新高

泰福營收／6月2,656萬元 年增近10倍、創同期新高 CDMO 營收大躍進

華碩相關產品 7月22日上秀

創意6月合併營收月增二成 力旺下滑55%

相關新聞

汎銓6月、Q2營收齊締新猷 四大動能助攻營運成長

半導體產業鏈研發領航者汎銓科技（6830）於今日公布2025年6月合併營收達1.87億元，月增2.8％、年增7％，刷新歷...

崇越Q2營收創新高 上半年營收年增近三成達327.5億元

崇越（5434）今日結算6月營收改寫單月次高，達56.5億元，月增2.4%，年增24.7%；今年累計營收達327.5億元...

神基營收／第2季逼近百億元大關、季增2.6% 創單季歷史次高紀錄

神基（3005）7日公布今年6月營收，月增2.99%、年增20.13%，儘管5、6月業績已受到新台幣升值干擾，但神基第2...

緯創營收／6月2,091億元、年增135% 續創歷史新高

代工大廠緯創（3231）8日公布，6月營收達2,091.82億元、月增0.4%、年增135.6%，市場客戶的強勁需求，挹...

創意6月合併營收月增二成 力旺下滑55%

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）與矽智財（IP）廠商力旺昨（7）日公布6月業績，創意月增約二成，力旺...

鴻海營運有撐 兩外資挺

鴻海（2317）6月營收5,400億元，月減12%，年增10%，外資券商高盛、摩根士丹利於最新報告中指出，鴻海6月營收月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。