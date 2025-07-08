三集瑞營收／6月1.7億元 第2季達6.4億元、年增逾三成

被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）8日公布6月合併營收達1.7億元，年增14.31%；第2季合併營收達6.49億元，年增30.46%；累計上半年營收達12.59億元，年增22.83%。公司表示，受惠AI高階電感產品放量出貨、平均單價提升，即使面臨匯率波動與供應鏈季末調節壓力，整體營運動能仍穩健成長。

三集瑞指出，AI伺服器與AI PC應用快速擴展，推升對高規電感的需求，旗下多款客製化新品已通過多家國際客戶認證並進入量產，並成功切入高通、超微（AMD）等AI PC新平台供應鏈，產品已列入客戶料件清單並進入測試階段。同時，針對車用市場開發的2.5kW至6.6kW大功率車載充電器（OBC）磁性元件也已啟動小量出貨，帶動市占率與ASP同步提升。

此外，公司布局輝達（NVIDIA）AI伺服器平台進展順利，現有Hopper架構持續交貨中，新一代Rubin平台產品已送樣驗證，應用於Blackwell平台的新品亦開始小批量出貨。法人看好隨AI需求持續升溫，加上產線陸續開出，三集瑞下半年營收可望維持高成長步調。

公司進一步表示，今年預計啟用7條微型模壓電感專用產線，首條2016規格產線已於7月上旬完成設備進駐並將啟動生產，將強化產品交期與出貨彈性，持續鞏固高階電感市場競爭優勢。