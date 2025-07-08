光寶科營收／6月136億元、月增2% 累計768億元、年增24%
光寶科技（2301）公布6月營收136億元，月增2%，主要來自雲端運算、高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長帶動，年增16%。累計今年上半年營收768億元，年增24%。
其中，6月來自光電部門營收比重18%。各產品表現方面，光耦合器高階產品、不可見光於感測應用出貨成長、及Mini LED在新一代電競PC與手機的出貨，光電半導體應用持續年增。
至於雲端及物聯網部門營收比重42%，其中雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增超過三成。
資訊及消費性電子部門營收比重40%。受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星電源、遊戲機電源與智慧輸入裝置出貨成長，資訊及消費性電子部門年增超過一成。
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