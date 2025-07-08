快訊

完成與癌逝母約定！考場吐血她仍考上中山女高 父讚「全家驕傲」

仙塔律師涉洩密洗錢助詐團！靈骨塔騙上億手法曝光 犯嫌早知偵辦進度

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

精確營收／6月5.66億元 較去年同期成長58%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

精確（3162）6月營收5.66億元，較去年同期成長58%，創下歷年同期新高，2025年第2季營收達18.93億元，較去年同期大幅成長98%，也創下歷年單季新高，尤其第2季在新台幣大幅升值逾10%狀況下仍能創下單季新高顯示精確公司營運的穩定性，展望下半年產業將進入傳統旺季，再加上比亞迪、小鵬及廣汽等車廠新訂單將量產，因此2025公司營收成長可期。

精確公司股東會通過配發現金股利0.5元/股，為近7年以來首次配發股利，公司113年度每股盈餘0.54元；高達92%之配發率，不僅顯示公司對股東的支持，也代表公司對未來年度獲利深具信心。

精確集團自2021年投入電動車電池盒領域，2021-2023期間精確客戶只有吉利、小鵬、福斯等車廠，訂單較單一，隨著公司營運工廠的增加、生產品質、研發技術提升，公司已獲得汽車廠及鋰電池製造商的高度肯定，因此從2024年第4季起公司陸續獲得比亞迪、小鵬、長城、一汽、東風、廣汽、日產等多家車廠的訂單，近期精確塞爾維亞廠接獲英國電動車新勢力 Forseven 10年3.7億人民幣新訂單，上述接單充分保障了精確公司未來數年營收的大幅增長。

隨著地球暖化，極端氣候的頻繁出現，節能、環保、愛地球已是全世界共識，而新能源汽車取代傳統燃油車正是達成上述目標的重要步驟，環視中國大陸汽車市場現況，新能源汽車新車銷售量將在今年正式超越燃油車，而且中國大陸已有多家知名車企訂出2025-2027年停產燃油車的目標，因此可預估新能源汽車在中國大陸的成長仍然可期，而全球新能源汽車市場亦將循著中國大陸成功模式開展市場。精確公司的前景亦將隨產業榮興而蓬勃發展。

營收

延伸閱讀

WSJ：馬與川鬧翻對北京價值降低 中不再視他為「資產」

中國資產價值 重新閃金光

蠶食特斯拉市場！日媒曝小米汽車是「真正的威脅」：只用20分之1時間就趕上

中打內卷奏效 比亞迪喊停價格戰 取消「一口價」促銷

相關新聞

創意6月合併營收月增二成 力旺下滑55%

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）與矽智財（IP）廠商力旺昨（7）日公布6月業績，創意月增約二成，力旺...

鴻海營運有撐 兩外資挺

鴻海（2317）6月營收5,400億元，月減12%，年增10%，外資券商高盛、摩根士丹利於最新報告中指出，鴻海6月營收月...

智易風光 三喜臨門

網通廠智易（3596）昨（7）日公布6月營收45.57億元，為歷年最旺的6月，月增2.9%，年增12.6%，並推升第2季...

瑞昱6月合併營收月減0.6%

IC設計大廠瑞昱（2379）昨（7）日公布6月合併營收為102.07億元，月減0.6％，年減0.1％，仍為歷年同期次高；...

廣宇6月營收月增17% 喊攻機器人

鴻海集團旗下連接器廠廣宇（2328）昨（7）日公布6月營收19.73億元，月增17.16%，年增2.42%；第2季營收5...

彩晶閒置工廠火警

面板廠彩晶（6116）位於南科的原觸控感應廠房昨（7）日清晨7時33分發生火警，台南市警消出動25車49人進行搶救。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。