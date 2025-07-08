精確營收／6月5.66億元 較去年同期成長58%

精確（3162）6月營收5.66億元，較去年同期成長58%，創下歷年同期新高，2025年第2季營收達18.93億元，較去年同期大幅成長98%，也創下歷年單季新高，尤其第2季在新台幣大幅升值逾10%狀況下仍能創下單季新高顯示精確公司營運的穩定性，展望下半年產業將進入傳統旺季，再加上比亞迪、小鵬及廣汽等車廠新訂單將量產，因此2025公司營收成長可期。

精確公司股東會通過配發現金股利0.5元/股，為近7年以來首次配發股利，公司113年度每股盈餘0.54元；高達92%之配發率，不僅顯示公司對股東的支持，也代表公司對未來年度獲利深具信心。

精確集團自2021年投入電動車電池盒領域，2021-2023期間精確客戶只有吉利、小鵬、福斯等車廠，訂單較單一，隨著公司營運工廠的增加、生產品質、研發技術提升，公司已獲得汽車廠及鋰電池製造商的高度肯定，因此從2024年第4季起公司陸續獲得比亞迪、小鵬、長城、一汽、東風、廣汽、日產等多家車廠的訂單，近期精確塞爾維亞廠接獲英國電動車新勢力 Forseven 10年3.7億人民幣新訂單，上述接單充分保障了精確公司未來數年營收的大幅增長。

隨著地球暖化，極端氣候的頻繁出現，節能、環保、愛地球已是全世界共識，而新能源汽車取代傳統燃油車正是達成上述目標的重要步驟，環視中國大陸汽車市場現況，新能源汽車新車銷售量將在今年正式超越燃油車，而且中國大陸已有多家知名車企訂出2025-2027年停產燃油車的目標，因此可預估新能源汽車在中國大陸的成長仍然可期，而全球新能源汽車市場亦將循著中國大陸成功模式開展市場。精確公司的前景亦將隨產業榮興而蓬勃發展。