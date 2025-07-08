廣達營收／6月1,898億元、年增70.6% 改寫歷史次高

廣達（2382）8日公布6月合併營收1,898.68億元，月增18.5%、年增70.6%，改寫歷史次高紀錄，合併前五個月營收9,897.94億元，年增達74%，續繳亮麗表現。據悉，廣達旗下AI伺服器動能在這兩年來持續升溫，並且在全球AI資料中心商機持續增強之下，走勢也持續強勁。展望未來，團隊看好今年伺服器業績將強勁年增雙位數百分比，也強調其成長力道將超越其他產品線，喊話「AI伺服器」的占比，將再度擴大、預計將超過5成，並在下半年再迎來爆發期。

據悉，廣達近年受到晶片大廠輝達（NVIDIA） 掀起的「AI巨浪」大力助攻，也激勵整體營運表現持續成長、並繳出亮麗表現，根據廣達日前公布的2025年首季季報，目前旗下AI營收的占比，已突破六成大關，而隨著未來持續擴大發展之下，則有望繼續挑戰七成水準，而營收表現相比去年同期年增近九成，也帶動股價持續升溫，短短一個月不到的時間，就讓股價自谷底回彈，從4月9日的低點174元一路狂漲，也帶動整體買氣持續增溫。

廣達近年走勢不斷攀上新高，而公司自從1988年成立以來，走過37個年頭，回顧過往，廣達能成功搭上這波AI巨浪絕非偶然，其實經營團隊早在2000年就已提前開始朝雲端伺服器領域投入發展，截至2006年，隨著GOOGLE雲端服務興起，團隊也一路見證了雲端運算時代的展開，時序來到近兩年來，團隊也透過旗下雲達（QCT）來加大力道布局市場，最終也成功入手輝達的AI伺服器大單。

如今，廣達團隊除了獲得來自輝達供應鏈的高訂單動能外，也緊握雲端業者自研ASIC伺服器大單，預計下半年在多款AI伺服器的出貨逐步加速之下，整體表現將再提升。團隊旗下新架構的AI 伺服器已於今年第1季下旬開始出貨，整體動能也優於去年第4季，顯示客戶需求持續強勁，持續擴大AI基礎建設投資。而廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達最新發布的新一代晶片GB300，而廣達也成功入列合作名單，帶動整體走勢保持強勁。