智邦營收／6月245億元、年增184% 連四個月創新高

網通大廠智邦（2345）8日公布6月營收來到245.43億元，較5月新高水準182.8億元，大幅成長34.3%，年增184.8%，首度突破200億元大關，更連續四個月創下歷史新高，累計第2季營收606.1億元，季增41.7%。單月、單季營收均創歷史新高。

智邦累計上半年營收1,033.6億元，年增138.9%，再創同期新高，更逼近2024年全年營收的1,104億元。

智邦表示，營收成長，主因為客戶需求增加。

智邦成長動能主要來自AI產業發展，全球東、西方對於AI應用越來越蓬勃，AI帶動全球網路發展，目前觀察AI發展不會有盡頭，而網路發展取決於速度、頻寬及低延遲，現在已到相對成熟的階段，智邦在這三個領域的技術都稍有領先，因此審慎樂觀看待後續網路市場發展。

法人表示，智邦近年搭上AI趨勢，包含AI加速器、智慧網卡、800G產品等都受惠AI資料中心需求明顯成長，目前來自AI相關貢獻營收占比超過五成，而因為掌握大型CSP客戶需求，也推升營運成長，目前CSP客戶貢獻營收約為三分之二，800G滲透率可望來到一成，看好智邦下半年營收可望更勝上半年，明年營運表現更勝今年。