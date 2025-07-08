快訊

完成與癌逝母約定！考場吐血她仍考上中山女高 父讚「全家驕傲」

仙塔律師涉洩密洗錢助詐團！靈骨塔騙上億手法曝光 犯嫌早知偵辦進度

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

智邦營收／6月245億元、年增184% 連四個月創新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠智邦（2345）8日公布6月營收來到245.43億元，較5月新高水準182.8億元，大幅成長34.3%，年增184.8%，首度突破200億元大關，更連續四個月創下歷史新高，累計第2季營收606.1億元，季增41.7%。單月、單季營收均創歷史新高。

智邦累計上半年營收1,033.6億元，年增138.9%，再創同期新高，更逼近2024年全年營收的1,104億元。

智邦表示，營收成長，主因為客戶需求增加。

智邦成長動能主要來自AI產業發展，全球東、西方對於AI應用越來越蓬勃，AI帶動全球網路發展，目前觀察AI發展不會有盡頭，而網路發展取決於速度、頻寬及低延遲，現在已到相對成熟的階段，智邦在這三個領域的技術都稍有領先，因此審慎樂觀看待後續網路市場發展。

法人表示，智邦近年搭上AI趨勢，包含AI加速器、智慧網卡、800G產品等都受惠AI資料中心需求明顯成長，目前來自AI相關貢獻營收占比超過五成，而因為掌握大型CSP客戶需求，也推升營運成長，目前CSP客戶貢獻營收約為三分之二，800G滲透率可望來到一成，看好智邦下半年營收可望更勝上半年，明年營運表現更勝今年。

AI 營收

延伸閱讀

金控回神 四家獲利成長

泰谷6月營收月增14% 叡揚6月合併營收月增11.9%

期貨商論壇／金像電期 擁利多

智邦、全新 押逾三個月

相關新聞

創意6月合併營收月增二成 力旺下滑55%

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）與矽智財（IP）廠商力旺昨（7）日公布6月業績，創意月增約二成，力旺...

鴻海營運有撐 兩外資挺

鴻海（2317）6月營收5,400億元，月減12%，年增10%，外資券商高盛、摩根士丹利於最新報告中指出，鴻海6月營收月...

智易風光 三喜臨門

網通廠智易（3596）昨（7）日公布6月營收45.57億元，為歷年最旺的6月，月增2.9%，年增12.6%，並推升第2季...

瑞昱6月合併營收月減0.6%

IC設計大廠瑞昱（2379）昨（7）日公布6月合併營收為102.07億元，月減0.6％，年減0.1％，仍為歷年同期次高；...

廣宇6月營收月增17% 喊攻機器人

鴻海集團旗下連接器廠廣宇（2328）昨（7）日公布6月營收19.73億元，月增17.16%，年增2.42%；第2季營收5...

彩晶閒置工廠火警

面板廠彩晶（6116）位於南科的原觸控感應廠房昨（7）日清晨7時33分發生火警，台南市警消出動25車49人進行搶救。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。