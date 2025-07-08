虎山營收／6月1.57億元創歷史新高 車用鏡頭及雷達產品下半年出貨看俏

汽車零組件大廠虎山（7736）8日公布6月營收創歷史新高，累計上半年營收年增近四成好成績。展望下半年，產品升級效益發威，車用鏡頭及雷達產品下半年的出貨增加，有望推升營收、獲利向上攀升。

虎山6月合併營收1.57億元，創下單月營收歷史新高，較去年同期成長約16%；主要營收來源包括：車門把手產品之營收穩健成長，車用鏡頭及雷達產品的營收急速攀升，公司多元產品布局成效，推升6月營收寫下新高。

累計上半年營收，虎山營收達8.5億元，較去年同期成長約39%，反映出公司策略聚焦北美售後市場（AM）及主力產品強化競爭力的成果。

汽車零組件大廠虎山8日股價雖然跌破百元關卡，法人還是看好虎山產品升級轉型效益，跳脫傳統價格競爭，轉向附加價值型電子零件與系統化產品，取得鏡頭與雷達類零件CAPA 702與703唯㇐認證，這個部分將成為推升虎山下半年營收、獲利成長的新動能。

虎山產品獲國際 CAPA 認證，產品數量已經是全球第一，持續深耕北美售後市場；尤其，隨著關稅攀升下，虎山的產品解決客戶三高問題，成為這波關稅競爭下最有優勢的廠商：針對原廠零件「價格高、車齡高、故障率高」痛點，提供高品質、合理價格且支援老車的替代零件。

近期美國汽車市場受川普政府加徵 25% 進口關稅影響，新車銷售動能略有趨緩。根據統計，2025年6月美國新車實際銷售量約為125萬輛，年化銷售率（SAAR）約為 15.3 百萬輛，相較於4月的 17.6 百萬輛高點，呈現明顯下滑。儘管如此，汽車保有量持續成長與維修替換周期推動，使得售後維修市場（AM）需求展望仍然維持正向。

對即將於7月9日到期的90天關稅暫緩期，以及新台幣匯率波動所帶來的挑戰，虎山將持續深耕本業，並積極投入新產品研發，提供高於原廠品質（OE）的替代性零配件，以具市場競爭力的價格滿足全球消費者對於品質、可靠性與多樣化的需求，朝著「超越原廠、貼近需求」的核心理念，強化全球AM市場布局，擴大車用感測與結構模組產品線，持續提升營收與獲利動能。