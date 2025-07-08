資服不卡「關」！訊達鎖漲停、華經爆量閃紅燈

隨著AI應用普及，加速企業數位轉型並推升資安與資訊服務需求，加上資服業多以軟體與服務為主，受美國關稅政策直接影響有限，資服族群成為台股震盪中的多方領頭羊。

日開盤，訊達（6140）強勢攻高，5分鐘內即鎖漲停44.8元，輕鬆飛越季線，盤中逾8,000張買單高掛；華經（2468）則於連三日回檔後爆量閃紅燈，觸及66.5元，挑戰月線關卡，帶動邁達特（6112）、零壹（3029）、驊宏資（6148）等指標股同步放量走揚，展現資服族群強勁動能與市場信心。

個股方面，訊達長期專注企業軟硬體整合與維運服務，看好AI、大數據與資安浪潮推動新一波數位轉型需求，已成立專責市場開發團隊，積極布局客製化AI解決方案，搶攻新興應用市場。

華經則聚焦雲端基礎架構、儲存備援及混合雲平台建置，協助企業建構完整IT環境。5月營收2.51億元，月增19.3%、年增26.86%，前五月累計營收達12.44億元，年增幅高達36.87%，基本面表現出色。

整體而言，資服產業具備高韌性、低關稅敏感度優勢，並受惠AI驅動下的智慧客服、知識管理、流程自動化等新興需求推升表現。不過，隨著美國關稅政策對科技製造鏈形成成本壓力，仍可能間接影響資服業者客戶的IT支出與資本投資，仍需審慎因應產業變局與潛在風險。