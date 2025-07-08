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緯軟營收／第2季單季27億元、上半年53億元 皆創歷史新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

緯軟（4953）公告自結2025年6月合併營收9.00億元，月增1.1%，年增8.8%；第2季合併營收為27.23億元，季增3.1%，年增7.9%；2025年上半年累計營收53.6億元，年增8.5%。營收穩健增長，第2季單季與上半年累計營收皆創下歷史新高紀錄。

從區域市場來看，四大核心市場皆呈現正成長，分別為整體營收帶來不同程度的助益。

產業別表現方面，緯軟指出，互聯網產業主要客戶持續穩定貢獻營收，同時部分新興客戶成長動能強勁，展現優異的業務拓展潛力。製造業板塊則在半導體領域業務推動下，營收表現亮眼；惟新能源產業在風險控管考量下持續縮減業務規模，營收占比較去年同期下滑。

展望後市，緯軟表示，公司仍將持續深化互聯網領域的技術布局與客戶合作關係，維持穩健的成長節奏；同時，看準台灣半導體產業蓬勃發展，公司於日前宣布成立全新的半導體事業單位，服務範疇亦自既有的 IT 與 OT 領域，進一步拓展至 IC設計相關業務。此外，公司將持續擴大半導體相關資源配置，穩步提升該業務對整體營收的貢獻度。

互聯網 半導體 營收

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