力成營收／上半年335億元、營運探底回升 股價盤中逆勢揚

封測大廠力成科技（6239）8日公布2025年6月合併營收為新台幣62.63億元，月增3.03%，但年減4.09%。累計上半年營收為335.53億元，年減11.5%。若排除去年同期已出售的西安廠營收貢獻，6月調整後年增約6.3%，上半年減幅亦縮小至2.9%。

觀察月度趨勢，力成營收自2月落底後連五個月回升，年減幅也從1月的17.2%一路收斂至6月的4.1%，顯示營運逐步回穩。

力成預計將於7月29日下午召開第2季法說會，外界關注營運是否已擺脫首季谷底。公司於4月首季法說會表示，首季因記憶體市況疲弱與匯損影響，每股純益降至1.58元，寫近兩年低點，但預期第2季將明顯回升、第3季續強。

執行長謝永達當時指出，AI應用推動下，DRAM與NAND封測需求增溫，SSD、PC換機潮亦帶動成長動能；同時，美國BIS封測白名單推動邏輯晶片業務拓展。先進封裝方面，2.5D/3D IC與FOPLP布局持續推進。

力成並重申全年資本支出維持150億元規劃，聚焦AI、ADAS及高階封裝需求，採滾動式調整，短期無對外籌資壓力。

法人認為數據優於預期，激勵股價盤中走揚。力成今早以132元開出，隨後震盪走高，盤中最高觸及135元，暫報134.5元，上漲1.5元，漲幅1.13%。市場靜待月底法說會進一步釋出第3季訂單動能與先進封裝擴產進展，成為股價後市觀察重點。