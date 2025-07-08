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叡揚營收／上半年9.46億元 年增逾20%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
叡揚資訊董事長張培鏞。記者吳康瑋／攝影
叡揚資訊董事長張培鏞。記者吳康瑋／攝影

資訊軟體大廠叡揚（6752）宣布，6月份單月合併營收達1.69億元，月增12.06%、年增幅達到20.94%，而合併今年上半年營收為9.46億元，年增高達20.33%。據悉，叡揚近日已發表最新的客戶關係管理模組「AI Copilot」，也同時為多個民間單位建置AI輔助系統，外界預期，叡揚下半年在2大利多的加持之下，有望續繳亮眼的成績單。

隨著少子化、高齡化趨勢加劇，企業人力資源持續緊縮，加速推動 AI 與數位轉型是企業強化營運效率與韌性的關鍵解方，而叡揚團隊近日於6月底剛結束的「2025 未來商務展」發表了 Vital CRM 客戶關係管理最新模組「AI Copilot」，導入大語言模型技術，抓取內部知識庫、成交經驗與歷史紀錄，協助客服、業務及行銷團隊快速取得精準建議、強化專業回應，全面提升作業效率與客戶體驗。

事實上，叡揚目前也在政府及民間單位建置AI輔助系統，且已有一些實際案例；以AI Agent 概念設計，使用者僅需上傳本來要人工處理的資料，AI便能協助讀取內容、理解並萃取出關鍵資料，進而整合單位現有系統，自動生成文件及相關附件。大幅降低人工處理時間，讓專業人員把時間留給真正需要處理的事務上 。隨著2大新利多加持，下半年表現持續樂觀。

AI 營收

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