鴻海營運有撐 兩外資挺

鴻海（2317）6月營收5,400億元，月減12%，年增10%，外資券商高盛、摩根士丹利於最新報告中指出，鴻海6月營收月減主因新台幣升值，整體第2季營收依舊符合預期，因此高盛維持其「買進」評等，而大摩則是維持「優於大盤」，目標價分別為242元、200元。

高盛指出，鴻海消費性電子產品較去年同期增加，因受惠於新推出的娛樂裝置；但因主要客戶進入淡季、前幾個月因關稅疑慮提前拉貨，以及匯率影響，導致月減。零組件與其他產品年增持平，但也因提前拉貨與匯率影響，導致月減。個人電腦部分6月呈現年減與月減。

高盛表示，鴻海營收月增表現相對較慢，主因其消費性電子產品曝險較高，以及主要客戶處於淡季，但其AI伺服器業務具有支撐力。

大摩認為，鴻海第2季財報將受匯率影響，但AI伺服器機櫃如GB200、GB300出貨持續加速，將成為2025年下半年主要成長動能，其次則是iPhone17系列的推出，毛利率走勢成為關注焦點。