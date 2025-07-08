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信驊目標價 喊6,100元

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

「股王」信驊（5274）近來股價一路走多，再度攀逾5,000元整數大關。外資摩根士丹利（大摩）證券錦上添花，基於各項利多薈萃，將目標價調升至6,100元，一舉衝上外資圈最高，樂觀情境下，甚至上看7,000元水準。

大摩科技產業分析師顏志天在最新出具的個股報告中指出，信驊是一家具有獨特性的輝達概念股，也是AI伺服器的主要伺服器遠端管理晶片（BMC）供應商。隨特殊應用晶片（ASIC）與雲端半導體需求持續成長，將嘉惠信驊長期受惠。

顏志天說，目前信驊主要利多有二，一是輝達最新GPU平台Rubin的關鍵元件（如BMC），預計將於2026年第2季開始量產出貨，並可能同時採用Bianca與Cordelia架構的「混合」設計，將同時發揮各自優勢，並降低供應鏈風險。

二是ASIC成長動能轉強。由於ASIC伺服器前期投入成本較低，使ASIC伺服器（如Tranium和MTIA）在每單位花費中可納入更多的BMC，帶動ASIC所使用的BMC將於2026年占全球出貨量的 5%至10%。

此外，隨著美國關稅問題的影響已反映在股價中，加上伺服器中的推論（Inference）需求上升，不僅AI伺服器機架需求擴大，也能支撐CPU與非標準AI伺服器的需求。

基於營運前景看好，顏志天上調信驊2025、2026、2027年的EPS各6%、6%、10%，調整後EPS各為93.54元、118.75元、154.4元。以2026年EPS給予51倍本益比計算，目標價由5,000元調升至6,100元，樂觀情境下更上看7,000元水準，並給予「優於大盤」評級不變。

伺服器 信驊

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