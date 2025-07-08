快訊

川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

推進12吋廠興建計畫 世界星國子公司募資41億

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

世界先進（5347）昨（7）日代重要子公司VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte. Ltd.公告董事會決議辦理現金增資發行新股，預計募資1.4億美元（約台幣逾41億元），主要為推進新加坡12吋廠興建計畫。

依世界先進公告，增資資金來源為現金增資，全案發行總金額及股數（如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分）1.4億美元。公司說明，此次增資資金用途為營運需求，VSMC於今年6月19日股東會通過，授權董事會於次一年度股東常會前辦理現金增資發行新股。

因應地緣政治，世界先進12吋新加坡廠推進順利，客戶詢問度高，世界先進董事長方略先前表示，去年第4季動土，工程進展順利，甚至有超前情況，客戶需求積極，希望建廠進度保持，今年6月初舉行上梁典禮，預計今年第4季進機，2026年下半年送樣客戶，2027年上半年量產，進度不排除提前。

世界先進 增資

延伸閱讀

高盛新加坡路演 國際重量級投資人高度關注這三大台廠

專家：關稅戰成真 亞洲出口必深受其害

新加坡推AI沙盒隱私強化技術 助創新與保護並行

安排2日本女飛新加坡賣淫9天 男馬伕遇掃黃與妓女同被捕

相關新聞

推進12吋廠興建計畫 世界星國子公司募資41億

世界先進（5347）昨（7）日代重要子公司VisionPower Semiconductor Manufacturing...

耐特轉型 15日登興櫃

家登投資的半導體聯盟關鍵材料夥伴耐特科技（8058）轉型有成，攜手家登跨足半導體產業並開拓半導體後段製程應用，預計7月1...

信驊目標價 喊6,100元

「股王」信驊（5274）近來股價一路走多，再度攀逾5,000元整數大關。外資摩根士丹利（大摩）證券錦上添花，基於各項利多...

山太士6月單月營收月增1.3倍

受惠於半導體材料出貨大增，半導體先進材料供應商山太士（3595）昨（7）日公告今年6月營收達4,885萬元，月增132....

上詮6月合併營收月減2.3%

光通訊廠上詮（3363）昨（7）日公告6月合併營收1.87億元，月減2.34%，年增50.57%。

達明6月營收月增22% 廣明增5.7%

廣達集團旗下廣明（6188）及子公司達明機器人6月營收出爐，廣明為7.63億元，月增5.71%；達明為1.51億元，月增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。