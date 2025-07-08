推進12吋廠興建計畫 世界星國子公司募資41億

世界先進（5347）昨（7）日代重要子公司VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte. Ltd.公告董事會決議辦理現金增資發行新股，預計募資1.4億美元（約台幣逾41億元），主要為推進新加坡12吋廠興建計畫。

依世界先進公告，增資資金來源為現金增資，全案發行總金額及股數（如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分）1.4億美元。公司說明，此次增資資金用途為營運需求，VSMC於今年6月19日股東會通過，授權董事會於次一年度股東常會前辦理現金增資發行新股。

因應地緣政治，世界先進12吋新加坡廠推進順利，客戶詢問度高，世界先進董事長方略先前表示，去年第4季動土，工程進展順利，甚至有超前情況，客戶需求積極，希望建廠進度保持，今年6月初舉行上梁典禮，預計今年第4季進機，2026年下半年送樣客戶，2027年上半年量產，進度不排除提前。