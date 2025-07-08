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創意6月合併營收月增二成 力旺下滑55%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）與矽智財（IP）廠商力旺昨（7）日公布6月業績，創意月增約二成，力旺則因營收認列計算周期緣故，月減逾五成。

創意6月合併營收24.19億元，月增20.1%、年減9.5%，是近三個月高點，第2季合併營收61.04億元，季減13%、年減9.1%，累計上半年合併營收131.28億元，年增5.7%。

據了解，創意第2季業績遜於預期，主要是有部分案件跨季進行，目前全年營收展望維持不變。

力旺6月合併營收1.21億元，月減55.4%、年減0.4%，第2季合併營收9.36億元，季增2.7%、年增4.8%，累計上半年合併營收18.48億元，年增8.9%。

針對關稅與匯率議題，力旺董事長徐清祥先前表示，公司成立25年來，遇過幾次總體環境劇烈變化，總是嚴控成本、加速研發、協助客戶推出更有競爭力的產品。儘管短期景氣可能波動，但對公司長期發展深具信心。

營收

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