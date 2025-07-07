泰谷6月營收月增14% 叡揚6月合併營收月增11.9%
LED磊晶廠泰谷（3339）昨（6）日公告6月營收1.07億元，月增14.17%，為逾十年單月新高，並較去年同期大增117.15%。
泰谷指出，上月營收成長，主要受惠於轉投資半導體相關子公司貢獻，顯示該公司積極轉型半導體領域的策略已逐步展現成效。
叡揚（6752）昨（7）日公告6月合併營收1.69億元，月增11.9%，年增20.94%。
叡揚第2季合併營收4.89億元，季增7%，年增19.27%，為歷年同期最佳；上半年合併營收7.86億元，年增20.33%，創歷年同期新高。
叡揚看好，今年隨著資訊治理及資訊安全工具大幅增加，加上雲端服務拓展中小企業客群有成，大型客戶採用雲端服務意願也增溫，訂閱式收入占比還會持續拉升，有利創造穩定及可預期的收入。
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