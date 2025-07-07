凌華6月營收月增49% 宸曜增36%

工業電腦廠凌華（6166）、宸曜6月營收雙雙繳出佳績，凌華為11.98億元，攀上近半年來高點，月增49.27%；宸曜為1.6億元，創單月歷史次高，月增36.21%。

凌華6月營收年增44.67%；第2季營收29.27億元，季增9.42%，年增16.06%；上半年營收56.02億元，年增22.44%。

展望後市，凌華看好Design-Win專案將在今年陸續發酵，2025全年營收將年增兩位數百分比。針對目前市場的機會與努力方向，凌華董事長劉鈞提出三大支柱、四賽道的指標，看好將是公司未來幾年成長方向。

宸曜6月營收年增36.39%；第2季營收4.19億元，創單季新高，季增0.24%，年增19.03%；上半年營收8.38億元，年增21.11%。