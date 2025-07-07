廣宇6月營收月增17% 喊攻機器人

鴻海集團旗下連接器廠廣宇（2328）昨（7）日公布6月營收19.73億元，月增17.16%，年增2.42%；第2季營收57.37億元，季增3.84％，年增5.34%。

廣宇上半年營收114.52億元，年增13.31%。

展望後市，廣宇之前表示，目前客戶仍維持既有出貨目標，第3季是傳統旺季，營運將優於第2季。

廣宇指出，預定在第4季收購一家歐洲從事機器人電機馬達的公司，收購完成之後，廣宇將切入機器人的線束產品，預期2028年可望見到對業績的貢獻。

加密貨幣相關業務方面，廣宇指出，已經獲得一家新的美系區塊鏈公司客戶，增添新的成長力道。

廣宇旗下的馬來西亞廠有轉單效應，許多消費性產品新客戶紛紛來洽談，同時，美國總統川普大力支持加密貨幣，使得挖礦機的需求暢旺，而且挖礦機不只是為了比特幣，逐漸蔓延到其他加密貨幣，都造成廣宇的馬來西亞廠產能滿載。

去年馬來西亞占廣宇整體產能30%，若下半年陸續擴產，將可望提升到35%到40%。