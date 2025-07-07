面板廠彩晶（6116）位於南科的原觸控感應廠房昨（7）日清晨7時33分發生火警，台南市警消出動25車49人進行搶救。

彩晶表示，火勢已撲滅，該處為現為閒置空間，災損尚待進一步盤點，對公司財務業務尚無重大影響。

南科緊急應變中心昨天早接獲南科消防局通報，彩晶位於南科園區環西路一段八號的觸控感應廠房，發生火警事故。

彩晶發布重訊表示，南科觸控閒置廠房發生火警，該廠房目前無營運，內無危險化學品放置亦無人員傷亡。且該廠房建物業已依帳面價值投保，相關財損情形尚待確認，對公司財務業務尚無重大影響。若財損金額具重大性，將另行發布重大訊息說明。

彩晶指出，發生火災廠房為先前向和鑫光電購買小廠房，用來生產彩色濾光片、外掛式觸控面板（on cell）；去年初小量生產模組，已停用約一年。

根據台南市警消訊息，該處倉庫內燃燒物為玻璃以及保麗龍，整棟出現火煙，上午8時09分入室搜尋到火點，確認現場無化學品，至於詳細起火原因及經過，仍有待進一步調查釐清。