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川普政府首批關稅通知函寄出！14國關稅一次看

智易風光 三喜臨門

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
智易董事長陳瑞聰。聯合報系資料照
智易董事長陳瑞聰。聯合報系資料照

網通廠智易（3596）昨（7）日公布6月營收45.57億元，為歷年最旺的6月，月增2.9%，年增12.6%，並推升第2季與上半年營收同步攀上同期新高。

近期越南對美關稅底定，智易正與客戶密切協商中，並提供非越南生產基地報價，以因應美國關稅政策帶來影響。

智易第2季營收134.65億元，季增6%，為同期新高，史上單季營收第三高；上半年營收261.65億元，年增5.9%。

東南亞為台灣網通廠重點布局區域，面對川普政府對等關稅對東南亞製造帶來的影響，台廠嚴陣以待。日前美國拍板對越南製造課徵20%關稅，轉運則為40%，智易目前越南生產基地占總產能約七成，中國製造基地占約三成，該公司如何因應越南稅率議題受矚目。

智易強調，該公司除了越南生產基地以外，也提供非越南生產的報價供客戶選擇，已經在亞洲及美洲擁有生產製造夥伴，未來可彈性進行調配。

營收 越南

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