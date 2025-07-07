網通廠智易（3596）昨（7）日公布6月營收45.57億元，為歷年最旺的6月，月增2.9%，年增12.6%，並推升第2季與上半年營收同步攀上同期新高。

近期越南對美關稅底定，智易正與客戶密切協商中，並提供非越南生產基地報價，以因應美國關稅政策帶來影響。

智易第2季營收134.65億元，季增6%，為同期新高，史上單季營收第三高；上半年營收261.65億元，年增5.9%。

東南亞為台灣網通廠重點布局區域，面對川普政府對等關稅對東南亞製造帶來的影響，台廠嚴陣以待。日前美國拍板對越南製造課徵20%關稅，轉運則為40%，智易目前越南生產基地占總產能約七成，中國製造基地占約三成，該公司如何因應越南稅率議題受矚目。

智易強調，該公司除了越南生產基地以外，也提供非越南生產的報價供客戶選擇，已經在亞洲及美洲擁有生產製造夥伴，未來可彈性進行調配。