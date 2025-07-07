復盛應用6月營收增6%

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（7）日公布6月營收22.5億元，年增6.3%；累計上半年營收達150.52億元，年增20.3%。展望下半年，該公司指出，7月和8月是今年營運谷底，但預計自9月起可逐步重返旺季水準。

復盛應用指出，歷經兩年產業波動，2024年品牌及通路庫存調整告一段落，客戶下單趨正常。今年在市場需求持續維持高檔及新客戶訂單的助益下，高爾夫本業成長趨勢不變；雖然自6月開始步入傳統的出貨淡季，並預期7月和8月是今年營運谷底，但按品牌商規劃新款式產品的鋪貨時程，預計9月起可逐步重返旺季水準。

此外，在非高爾夫領域，因既有子公司民盛業務持續成長，以及新併購標的公司伯鑫的加入，非高爾夫營收亦將持續增加，該公司設訂目標今年營運要比去年更好。