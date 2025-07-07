弘凱營收／6月7,118萬元 月增3.62%、年減1.48%
LED封裝與模組廠弘凱（5244）7日公布6月營收7,118萬元，月增3.62%，年減1.48%。第2季營收為2.13億元，季增19.52%。累計2025年上半年合併營收為3.92億元，年減2.23%。儘管匯率波動為財報帶來不確定性，弘凱對全年本業營運展望仍保持樂觀態度。
弘凱說明，目前集團貨幣資產中，美元部位約占3成。公司指出，新台幣升值1元，未實現匯兌損失對每股稅後純益的影響約為0.14元。
針對匯率波動影響，弘凱表示，公司交易幣別涵蓋人民幣、美元、歐元等外幣。雖然人民幣主要用於支付中國大陸境內貨款，但受新台幣匯率波動影響，其他外幣部位面臨未實現匯兌損失，確實對財報損益造成影響。
不過，弘凱強調，本業的營業利益及毛利率仍維持過往水準，這有助於有效減緩匯率因素對財報的影響。
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