安聯主動式ETF 申請掛牌

臺灣證券交易所昨（7）日宣布，以主動式資產管理著稱的安聯環球集團旗下安聯投信，募集發行的安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A），日前正式申請掛牌上市，成為第一家響應亞洲資產管理中心發行ETF的新進外資投信。

推動台灣成亞洲資產管理中心，金管會2024年9月提出五大重點計畫及16項推動策略，其中，「壯大資產管理計畫」著重吸引外國資產管理業投資，引導已在本國投資的外國資產管理業者擴大對台灣投資。

證交所積極配合政府政策，規畫三大策略，包括推出多元ETF商品，即配合主管機關開放主動式ETF及被動式多資產ETF，鼓勵外資投信在台設點、擴大業務規模，進而厚植本地資產管理人才。

安聯投信表示，此次進軍台灣主動式ETF市場，為安聯環球集團首度在全球推出主動式ETF的重要戰略決策，以台灣作為全球首發市場，除肯定台灣資本市場的成熟和活力，也同時看好台灣市場資金需求的多面向。安聯引進新投資策略，亦象徵安聯在台發展35年的里程碑，未來將持續引進多元化資產管理解決方案，強化在地化發展，助力台灣資本市場邁向國際。

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