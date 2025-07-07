致伸營收／6月49.3億元為三個月來最佳、月增1.8% 將加速泰國產能擴建

致伸（4915）公布6月營收49.3億元、月增2%、年減5.6%，為三個月來最佳。

上半年營收293.59億元，受惠高毛利AIoT產品出貨持續挹注，雖受台幣升值影響，仍較去年同期小幅增加1.2%，顯示公司穩健經營與產品策略成果。

致伸表示，公司持續強化多感合一感測融合（X-in-1 Sensory Fusion）與AI視覺核心實力，積極拓展智慧終端應用場景。B2B出貨動能穩步提升，尤其是在AI智慧監控專案進展良好；公司同時深耕AI視訊會議、車載應用、工業視覺與聲學檢測等利基領域，為未來成長注入動能。

面對全球匯率波動與政策不確定性升溫，致伸透過優化產品組合，透過提升成本端以美元報價比例而提高自然避險比，並強化匯率避險機制，有效降低營運風險。同時，加速泰國廠產能擴建，預期年底占比將達近30%，進一步提升接單彈性與區域交付能力。公司同步導入自動化設備與智慧製造系統，持續優化生產效率。