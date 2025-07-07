快訊

影／國6詭異追撞事故…肇事車掛護欄 駕駛竟在路肩打坐

「差一條路」沒放假...桃園分區颱風假掀議 鄭明典挺張善政

丹娜絲遠離 氣象署下午5點半解除海上颱風警報

致伸營收／6月49.3億元為三個月來最佳、月增1.8% 將加速泰國產能擴建

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸（4915）公布6月營收49.3億元、月增2%、年減5.6%，為三個月來最佳。

上半年營收293.59億元，受惠高毛利AIoT產品出貨持續挹注，雖受台幣升值影響，仍較去年同期小幅增加1.2%，顯示公司穩健經營與產品策略成果。

致伸表示，公司持續強化多感合一感測融合（X-in-1 Sensory Fusion）與AI視覺核心實力，積極拓展智慧終端應用場景。B2B出貨動能穩步提升，尤其是在AI智慧監控專案進展良好；公司同時深耕AI視訊會議、車載應用、工業視覺與聲學檢測等利基領域，為未來成長注入動能。

面對全球匯率波動與政策不確定性升溫，致伸透過優化產品組合，透過提升成本端以美元報價比例而提高自然避險比，並強化匯率避險機制，有效降低營運風險。同時，加速泰國廠產能擴建，預期年底占比將達近30%，進一步提升接單彈性與區域交付能力。公司同步導入自動化設備與智慧製造系統，持續優化生產效率。

AI 匯率 致伸

延伸閱讀

鍱德靠廢光碟片煉金 HP、特斯拉都是客戶

瓊斯盃／靠精準三分球 女籃世大運培訓隊100：41大勝泰國

瓊斯盃／贏泰國59分不是意外 林紀妏：世大運拿牌不是空口說

瓊斯盃／單場轟17顆三分球 世大運培訓隊得分破百輕取泰國

相關新聞

AI 爆發！鴻海旗下工業富聯上半年與第二季獲利 均創同期新高

鴻海（2317）旗下工業富聯7日發布2025年半年度業績預告，預計上半年實現歸母淨利潤人民幣119.58億元至121.5...

受惠大而美法案 台積電目標價 大摩喊1,288元

外資摩根士丹利證券（大摩）最新報告指出，美國「大而美法案」提高在美建置產能的半導體業者稅收抵免比重至35%，台積電將可受...

晶彩科 衝半導體檢測

晶彩科（3535）跨足半導體檢測市場有成，近年衝刺AI自動光學檢測設備（AOI）有效提升獲利率，其布局的AI／AOI設備...

眾福科攻工控 新品陸續量產

隨著工控等新產品開發陸續導入量產，戶外專業顯示器製造商眾福科（3168）今年營收呈逐季成長走勢，下半年業績確立優於上半年...

界霖 新品效益浮現

功率元件導線架廠界霖（5285）表示，第2季雖有新台幣升值導致匯損壓力，單季仍有機會賺錢，下半年隨著新品效益浮現，整體營...

精誠、叡揚 強攻數據管理

研調機構IDC最新報告指出，受惠AI驅動及雲端現代化點燃需求引擎，去年亞太地區數據管理軟體市場成長10%，今年年複合成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。