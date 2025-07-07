奇鋐營收／6月突破百億元大關 AI水冷出貨強勁

散熱模組大廠奇鋐（3017）7日公告6月營收106.06億元，月增7.3%、年增76.4%，單月營收不僅首度突破百億元大關，同時也寫下掛牌以來歷史新高，業績表現亮眼。

奇鋐累計第2季營收295.94億元，季增26.8%、年增79.5%，創史上最強第2季。法人表示，奇鋐6月營收攀上高峰，主因來自大量出貨AI伺服器水冷散熱零組件，估計第3季仍將維持高檔水準。

法人分析，儘管第2季新台幣匯率暴升，但奇鋐營收依然創下新高，凸顯出該公司出貨力道強勁，且訂單能見度高，因此成長動能可以壓過新台幣升值帶來的影響。

據悉，奇鋐第2季出貨以GB200、H200為主，供應品項為水冷板。奇鋐為因應客戶需求，目前也積極展開海外擴產計畫，旗下越南廠目前已投資超過110億元，第一期與第二期已開始投產，第三期已於2024年第4季開工，預計今年至明年將陸續完工。

展望未來，奇鋐董事長沈慶行日前曾於法說會指出，今年無論營收、獲利都會比去年更好，營運將再創高峰，至今仍是訂單滿手，應接不暇，而且也已成功切入GB300供應鏈，估計全年營運將呈現逐季上升，第4季為業績最高峰。