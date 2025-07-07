快訊

「差一條路」沒放假...桃園分區颱風假掀議 鄭明典挺張善政

丹娜絲遠離 氣象署下午5點半解除海上颱風警報

不只北士科！輝達還計畫在這蓋園區 黃仁勳豪砸數十億美元

奇鋐營收／6月突破百億元大關 AI水冷出貨強勁

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

散熱模組大廠奇鋐（3017）7日公告6月營收106.06億元，月增7.3%、年增76.4%，單月營收不僅首度突破百億元大關，同時也寫下掛牌以來歷史新高，業績表現亮眼。

奇鋐累計第2季營收295.94億元，季增26.8%、年增79.5%，創史上最強第2季。法人表示，奇鋐6月營收攀上高峰，主因來自大量出貨AI伺服器水冷散熱零組件，估計第3季仍將維持高檔水準。

法人分析，儘管第2季新台幣匯率暴升，但奇鋐營收依然創下新高，凸顯出該公司出貨力道強勁，且訂單能見度高，因此成長動能可以壓過新台幣升值帶來的影響。

據悉，奇鋐第2季出貨以GB200、H200為主，供應品項為水冷板。奇鋐為因應客戶需求，目前也積極展開海外擴產計畫，旗下越南廠目前已投資超過110億元，第一期與第二期已開始投產，第三期已於2024年第4季開工，預計今年至明年將陸續完工。

展望未來，奇鋐董事長沈慶行日前曾於法說會指出，今年無論營收、獲利都會比去年更好，營運將再創高峰，至今仍是訂單滿手，應接不暇，而且也已成功切入GB300供應鏈，估計全年營運將呈現逐季上升，第4季為業績最高峰。

奇鋐 營收

延伸閱讀

雙鴻、奇鋐 四檔強強滾

台光電、奇鋐 四檔蓄電

奇鋐、華碩 選中長天期

奇鋐、技嘉 瞄準長天期

相關新聞

AI 爆發！鴻海旗下工業富聯上半年與第二季獲利 均創同期新高

鴻海（2317）旗下工業富聯7日發布2025年半年度業績預告，預計上半年實現歸母淨利潤人民幣119.58億元至121.5...

受惠大而美法案 台積電目標價 大摩喊1,288元

外資摩根士丹利證券（大摩）最新報告指出，美國「大而美法案」提高在美建置產能的半導體業者稅收抵免比重至35%，台積電將可受...

晶彩科 衝半導體檢測

晶彩科（3535）跨足半導體檢測市場有成，近年衝刺AI自動光學檢測設備（AOI）有效提升獲利率，其布局的AI／AOI設備...

眾福科攻工控 新品陸續量產

隨著工控等新產品開發陸續導入量產，戶外專業顯示器製造商眾福科（3168）今年營收呈逐季成長走勢，下半年業績確立優於上半年...

界霖 新品效益浮現

功率元件導線架廠界霖（5285）表示，第2季雖有新台幣升值導致匯損壓力，單季仍有機會賺錢，下半年隨著新品效益浮現，整體營...

精誠、叡揚 強攻數據管理

研調機構IDC最新報告指出，受惠AI驅動及雲端現代化點燃需求引擎，去年亞太地區數據管理軟體市場成長10%，今年年複合成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。