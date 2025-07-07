宸曜營收／六月月年雙增 穩健推進邊緣AI布局

強固嵌入式系統領導品牌宸曜（6922）7日公布2025年6月合併營收達新台幣1.6億元，月增36.21%、年增36.39%。上半年累計合併營收達8.37億元，累積年增21.11%，其中第2季累計合併營收續創新高達4.19億元，營運表現亮眼。

宸曜科技副總經理藍林忠表示，六月營收成長動能來自邊緣AI運算與軍工應用專案的強勁出貨表現。儘管受到新台幣升值影響，六月單月營收未創歷史新高，但第2季整體營收仍成功刷新單季紀錄，展現宸曜穩健經營與持續成長的實力。

針對匯率與外部環境挑戰，藍林忠指出，宸曜以海外市場為主要銷售來源，收入多以美元計價，採購亦有六至七成以美元支付，自然避險機制可有效緩衝匯差衝擊。公司將持續聚焦於產品實力、技術研發與價格策略，確保毛利率與營收穩定，朝向長期健康成長的方向邁進。

宸曜科技董事長高明和表示，作為全球邊緣運算工業電腦的先行者，公司對邊緣AI與智慧影像分析的長期發展持樂觀看法，並看好其在AI推論、邊緣運算及機器人等領域的應用潛力。未來將持續深化布局國防、航空與無人載具等新興應用市場。

值此宸曜科技成立十五周年之際，高明和對公司未來充滿信心，並預期隨著邊緣AI專案加速推進，2025年營收有望再創雙位數成長。