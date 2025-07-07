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智易營收／上半年261.6億元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通廠智易（3596）7日公布6月營收45.57億元，月增2.9%，為今年最高，年增12.6%，第2季營收134.65億元，季增6%，累計上半年營收261.65億元，年增5.9%，創歷史同期新高。

展望2025年，智易規劃擴大電信、有線電視多系統營運商市場占有率，分別發展行動寬頻、光纖產品與纜線數據機產品，聚焦高單價、高毛利產品開發，並將越南製造中心升級為智慧工廠，預估受惠雲端及寬頻建設需求帶動，全年出貨量可望年增5%至10%。

日前智易觀察，歐洲市場過去兩年去化庫存已經告一段落，整體歐洲需求有回溫表現，美國需求持續暢旺。

今年智易客戶積極升級光纖寬頻10G Pon及無線網路的WiFi 7，智易表示，今年是電信營運商推出WiFi 7，客戶搭配10G PON及WiFi 7標案越來越多，歐洲市場、美國及亞洲客戶都對WiFi 7有一定需求。

WiFi 營收

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