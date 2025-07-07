創意營收／6月達今年次高 收盤前股價震盪收紅
特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商創意（3443）7日公布6月合併營收為24.19億元，較5月成長20.2%，但較去年同期減少9.5%。6月營收為今年截至目前單月次高，僅次於3月的28.92億元。
累計今年上半年合併營收達131.28億元，較去年同期成長5.8%。依公告數據，6月營收結構中整合式設計服務（Turnkey）收入占比為55%，委託設計服務（NRE）為41%，其他產品收入占4%。
創意近月受惠部分AI晶片委託設計需求增溫，法人看好下半年隨晶圓投片時程推進，有望挹注營收逐季成長。不過仍須關注終端客戶資本支出變化與晶圓代工產能調配狀況。
創意今日股價走勢震盪回升，早盤以1,260元開出後一度下挫至1,230元，隨後買盤進場推升股價翻紅，盤中最高觸及1,265元，終場收在1,260元，上漲5元，漲幅0.4%。
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