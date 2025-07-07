臻鼎營收／6月128億元、與第2季雙創同期新高 看好下半年優於上半年

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）7日公布2025年6月合併營收為新台幣128.23億元，年增19.68%，月增8.75%，若以美元計算，年增率更達30.82% ；第2季營收達新台幣382.03億元，年增17.87%；累計上半年營收達新台幣782.85億元，年增 20.58%，三創同期新高。

臻鼎表示，6月營收延續成長動能，四大產品應用中以IC載板成長最高，已連續三個月改寫單月歷史新高紀錄，其次為電腦消費及行動通訊，兩者皆達雙位數年增。

臻鼎指出，儘管第2季為傳統淡季，並面臨匯率波動等挑戰，合併營收仍創同期新高，顯示「One ZDT」策略正逐步展現綜效，然而短期獲利表現仍會受到匯率波動與原物料成本上升的影響。

隨著第3季進入傳統旺季，臻鼎預期客戶新品備貨及IC載板需求進一步升溫，將帶動營收與產能利用率走高。同時對於下半年推出的新品，公司亦規劃將原物料成本上漲部分反映於新品報價，整體下半年營運表現將明顯優於上半年。