威剛營收／強到炸！6月、第2季雙創15年半新高 AI 伺服器年底登場

記憶體模組大廠威剛（3260）7日公布2025年6月合併營收達46.98億元，年增高達59.05%、月增12.69%，不僅創下歷年同期新高，更改寫逾15年來單月最高紀錄。受惠DDR4缺貨潮推升價量齊揚，第2季合併營收同步衝上127.84億元，季增29.13%、年增27.47%，再創15年半以來單季新高。

法人指出，近期因上游原廠規畫逐步停產DDR4，現貨市場價格全面飆升，顯著超越合約價，帶動模組廠業績全面起飛。威剛連續3個月刷新同期高點，展現強勁動能，並穩居記憶體模組產業領先地位。

威剛董事長陳立白表示，DRAM與NAND Flash價格齊揚，加上客戶備貨需求暢旺，公司第2季毛利率表現已明顯優於第1季，營收、獲利均同步成長。隨著第3季訂單能見度持續樂觀，營運動能可望一路延續，繼續挑戰營運高點。

此外，威剛自研AI伺服器產品線已進入送樣認證階段，預計第4季有望開始小量出貨。陳立白強調，AI應用將成為公司未來數年的成長引擎，2026年起AI伺服器及相關產品將扮演營運新動能的關鍵角色。

就產品結構來看，6月DRAM營收達32.6億元，占比達69.36%，月增幅度高達33.93%；SSD營收占比為20.58%，其餘為記憶卡、隨身碟等產品。第2季整體DRAM模組營收占比達62.15%，SSD為26.29%。