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旺宏營收／6月小幅年增 股價震盪收高

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

記憶體大廠旺宏（2337）7日公布6月合併營收為22.01億元，月減3%，但較去年同期的21.78億元小幅成長1.1%；累計今年前六個月營收達129.37億元，年增5.9%，展現營運穩定性。

法人分析，車用與工控客戶部分持續調整庫存，影響短期出貨動能。不過市場看好3D NOR Flash在車用與工控領域具備差異化優勢，隨AI伺服器與嵌入式儲存應用需求持續擴大，將有望挹注下半年營運。

今旺宏股價以21.4元開出後，早盤一度上攻至21.65元，隨後遇壓回落至21.2元，終場回穩至21.45元，收漲0.1元、漲幅約0.47%。成交量約6,000張，整體呈現震盪整理格局，短線觀望氣氛不減。

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