研華營收／6月58.38億元年增18% 北美、歐洲、台灣市場表現突出

研華（2395）7日公布2025年六月份合併營收為58.38億元，較去年同期營收49.31億元年增18.39%。累計研華前六月合併營收達351.87億元，較去年同期營收285.23億元，年增23.36%。

六月營收以區域別來看，北美、歐洲、台灣、韓國及新興市場表現突出，較去年同期分別成長33%、21%、25%、17%及56%；中國大陸與日本市場亦為個位數年增。各事業群表現而言，智能系統事業群（iSystems）、物聯網自動化事業群（IAutomation）及智能服務事業群（iService）皆呈現雙位數成長，分別為30%、32%及90%；嵌入式事業群（Embedded Sector）整體年增12%，其中以嵌入式運算與周邊系統（EIoT）成長5%，而應用電腦事業群（ACG）則為年增27%。

累計前六月營收來看，區域別表現以北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現佳，年對年分別增長21%、25%、11%、24%及27%；日本市場呈現個位數年增。惟韓國市場因近期政治動盪影響營收表現，年對年呈個位數衰退。各事業群表現方面，均較去年同期雙位數成長，智能系統事業群、物聯網自動化事業群及智能服務事業群分別增長30%、19%及50%；嵌入式事業群整體則年增12%，其中嵌入式運算與周邊系統年增13%，而應用電腦事業群年增10%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，儘管第2季面臨對等關稅、地緣政治及匯率波動等系統性風險干擾，研華上半年營收表現符合預期，延續復甦動能。從接單出貨比（BB值）觀察，整體與上季持穩，三大區BB值皆大於1，其中以北美市場動能最為強勁，顯示市場需求及企業採購力道穩中向上。

此外，面對近期供應鏈略趨緊張，公司已提前布局因應，不僅提高短期安全庫存並啟動中長期設計升級，更積極與模組廠夥伴建立穩定彈性之合約機制，強化營運韌性來靈活因應外部變局，以降低市場潛在風險與不確定性，穩健邁向長期成長目標。