界霖股價小跌 看好新品挹注下半年營運

功率元件導線架廠界霖（5285）7日股價震盪走弱，盤中一度上攻至45.95元，但隨後拉回，最低來到45元，暫報45.1元，跌幅約0.44%。資金動能略顯疲弱，但公司強調，第2季雖受新台幣升值影響，匯損壓力浮現，單季仍有機會維持獲利。

界霖看好下半年營運動能將逐步回升，主因在於鐵鎳合金導熱新品具備抗電磁波特性，已切入航太應用，預期後續營收貢獻將持續增加。法人也指出，新品效益浮現，有助支撐公司下半年營收走勢。

目前界霖生產據點遍及台灣、中國、日本與馬來西亞，可靈活支應車用與高階電子需求。其中日本米澤廠持續穩定獲利，中國大陸則為今年布局重點，正進行產線汰舊換新與自動化升級，強化競爭優勢。