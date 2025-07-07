界霖股價小跌 看好新品挹注下半年營運
功率元件導線架廠界霖（5285）7日股價震盪走弱，盤中一度上攻至45.95元，但隨後拉回，最低來到45元，暫報45.1元，跌幅約0.44%。資金動能略顯疲弱，但公司強調，第2季雖受新台幣升值影響，匯損壓力浮現，單季仍有機會維持獲利。
界霖看好下半年營運動能將逐步回升，主因在於鐵鎳合金導熱新品具備抗電磁波特性，已切入航太應用，預期後續營收貢獻將持續增加。法人也指出，新品效益浮現，有助支撐公司下半年營收走勢。
目前界霖生產據點遍及台灣、中國、日本與馬來西亞，可靈活支應車用與高階電子需求。其中日本米澤廠持續穩定獲利，中國大陸則為今年布局重點，正進行產線汰舊換新與自動化升級，強化競爭優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言