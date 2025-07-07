受惠大而美法案 台積電目標價 大摩喊1,288元

外資摩根士丹利證券（大摩）最新報告指出，美國「大而美法案」提高在美建置產能的半導體業者稅收抵免比重至35%，台積電（2330）將可受惠，藉此降低美國設廠成本壓力，伴隨AI需求依舊強勁，維持台積電「優於大盤」評等，並列為首選，目標價1,288元。

面對川普可能課徵半導體關稅，大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電對其美國廠房的投資承諾應有助獲得關稅豁免的機會。

隨著「大而美法案」提高半導體業在美建廠稅收抵免，再次確認美方對相關產業的政策鼓勵，並可望減輕台積電在美國擴廠所面臨的獲利壓力。

圖／經濟日報提供

詹家鴻預估，台積電2025年第3季美元營收恐僅季增約3%，主因部分需求（約占營收3%至4%）已被客戶提前至第2季拉貨。

若按正常季節性走勢，台積電第3季營收原應季增6%至7%。

若考量匯率影響，詹家鴻指出，假設第3季新台幣兌美元匯率為30元，台積電以新台幣計算的第3季營收恐季減1.6%。預估毛利率季減1.5個百分點、降至55.8%，主要反映新台幣升值。

詹家鴻強調，由於AI需求強勁，預期台積電將調升全年以美元計價的營收成長預估，從原先的「中段20%」區間上修至「高段20%」。

另外，隨著2026年晶圓代工價格調漲，及可能獲得半導體關稅豁免，台積電股價應有進一步重估空間。看好台積電2026年CoWoS產能擴張，將成為全球AI供應鏈的重要催化劑。

大摩日前預期，台積電2026年美元營收將年增20%，資本支出則持平維持在400億美元。主因下列幾點：一、雲端AI半導體收入預期將年增30%至40%；二、英特爾將其NovaLake系列CPU與GPU外包給台積電生產。

三、台積電有望掌握中國大陸AI需求；四、因先進製程需求強勁，台積電將全球晶圓製造美元報價調漲3%至5%，其中，美國廠區價格漲幅甚至可能超過10%。

另因2奈米需求強勁，台積電可能將2奈米月產能擴張至9萬片，優於部分法人預期的6萬片。