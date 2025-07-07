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界霖 新品效益浮現

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

功率元件導線架廠界霖（5285）表示，第2季雖有新台幣升值導致匯損壓力，單季仍有機會賺錢，下半年隨著新品效益浮現，整體營運正向看待，2025全年營收目標優於2024年。

界霖指出，下半年新產品效益可期，該公司掌握金屬精密沖壓、異型材製造、局部電鍍、表面粗化以及精密模具設計等技術，其中，鐵鎳合金導熱新品具備抗電磁波特性，滿足航太領域需求，今年相關營收將呈現增長，後續具成長潛力。

界霖目前在高雄楠梓、中國大陸蘇州、日本米澤、馬來西亞等地皆有據點，生產基地分散多元，可彈性支應客戶需求。公司表示，現階段觀察到中國大陸、日本等地車廠對電動車功率元件導線架需求增溫，營運表現不錯，其中日本廠更是每月穩定獲利。

界霖總經理蔡上民強調，中國大陸市場是該公司今年布局重點之一，界霖將在當地持續進行產線汰舊換新，購置自動化、節能設備，不僅可提升整體生產效率，更可與當地廠商在技術、服務等各面向作出區隔化，強化競爭力。

日本

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